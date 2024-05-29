سفيرة فلسطين بالسويد تشيد بدور نميرة نجم في الدفاع عن بلدها بمحكمة العدل الدولية

قالت السفيرة رولا المحيسن سفيرة فلسطين في السويد انها تشرفت بلقاء السفيرة د. نميرة نجم محام فلسطين أمام محكمة العدل الدولية وخبير القانون الدولي، مشيرة إلى أن من بين العديد من الإنجازات السفيرة المصرية الأخرى، فقد دافعت عن فلسطين في محكمة العدل الدولية وموقفها من المحكمة الجنائية الدولية.



جاء ذلك عبر حساب السفيرة الفلسطينية في السويد علي موقع “x “ توتير سابقًا، ونشرت السفيرة الفلسطينية صورة تجمعها مع السفيرة نميرة نجم مع مقتطفات من السيرة الذاتية للسفيرة المصرية.

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