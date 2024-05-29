سعر اليورو بالبنوك أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

ننشر آخر تطور سعر اليورو في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-5-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالآتي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.65 للشراء

51.78 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.65 للشراء

51.48 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.44 للشراء

51.63 للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

51.66 للشراء

51.46 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.49 للشراء

51.68 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.57 للشراء

51.75 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.45 للشراء

51.69 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.38 للشراء

51.63 للبيع

تلقى الدولار الأمريكي، الأربعاء، دعما من التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة حول التضخم هذا الأسبوع بينما لامس الين أقل مستوياته في أربعة أسابيع.

وصعد الدولار بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب مبيعات باهتة لسندات لأجل سنتين وخمس سنوات مما أثار شكوكا حول الطلب على أدوات دين الحكومة الأميركية.

تحركات الأسعار

تراجع اليورو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1.0848 دولار لكنه يتجه لتسجيل أول مكاسبه الشهرية هذا العام بواقع 1.7 بالمئة هذا الشهر. وسجل الجنيه الإسترليني 1.27525 في أحدث التداولات متجها للارتفاع اثنين بالمئة في مايو.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، ليبلغ 104.7 نقطة مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 104.33 التي لامسها أمس الثلاثاء. وانخفض المؤشر 1.5 بالمئة في مايو.

ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيرا يذكر مسجلا 0.66485 دولار أميركي بعد أن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في أبريل، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة.