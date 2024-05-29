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الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإعلام العبري: مسلحون هاجموا الجيش من بين الأشجار بزي مموه

مسلح
مسلح

تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، حول عملية تسلل وتخفي بين الأشجار بزي مموه، نفذها مقاتلو حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي.

وقالت الصحيفة العبرية: تسلل بين الأشجار وإطلاق نار، نشر حزب الله توثيقًا غير عادي لمسلحين يتسللون بالقرب من الحدود مع "إسرائيل" ويطلقون النار على موقع للجيش الإسرائيلي في الشمال، وبحسب الفيديو، فهو هجوم في منطقة الجليل الغربي، ويمكن ملاحظة أن العناصر يقفون بين الأشجار في جنوب لبنان باستخدام زي مموه، ويحمل البعض مدافع رشاشة وحاملات آر بي جي.
 

صواريخ مضادة للدروع تطلق من لبنان تستهدف موقعي المطلة والمنارة في الجليل الأعلى 
 

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صواريخ مضادة للدروع أطلقت قبل قليل من لبنان تجاه منطقة المنارة في الجليل الأعلى.

وأكدت مصادر لبنانية، أن المقاومة في لبنان استهدفت موقع العدو الصهيوني في المنارة العاصي مقابل ميس الجبل.

وأضافت، كما تم استهداف دبابة ميركافا معادية في موقع مستعمرة المطلة تستهدف احد المنازل في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة.

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