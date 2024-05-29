محافظ الدقهلية يشهد القرعة العلنية لتسكين الوحدات بمساكن إيواء المجزر

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية الثانية لتسكين أصحاب الوحدات السكنية بمساكن ايواء المجزر أرقام ( 2-3 ) بمشروع مساكن الجلاء بعد إعادة بنائها وتطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، والتي تقع بنطاق حي غرب المنصوره ، حيث يتم نقل قاطني عمارات (2-3 ) بإيواء المجزر الي مساكن الجلاء الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسامه إسماعيل ممثل صندوق التنميه الحضاريه، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والنقيب احمد جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره، ورؤساء شركات المرافق والقطاعات الخدمية .

وقال مختار، إن اليوم هو يوم فرح وعيد لكل أصحاب الوحدات السكنية بمساكن ايواء المجزر لتسليمهم وحدات سكنية جديدة بمشروع مساكن الجلاء ، وتحويل الحلم الي حقيقه الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الأمان والطمأنينة في الاقامة في الوحدات القديمة خوفا من انهيارها في اي وقت، مشيراً إلي أن الدولة المصرية وعدت واوافت لتوفير حياة كريمة لهم .

وقال محافظ الدقهلية، بإسم أبناء المنصوره وشعب الدقهليه أبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي علي كل ما قدمه ويقدمه للدقهليه من مشروعات قوميه وخدمية في مختلف القطاعات ضمن حزمة المشروعات القومية التي أمر بتنفيذها على مستوي الجمهوريه لإحداث نقله حضارية ونوعية بالدولة المصريه.

وأشار إلي أن مشروع مساكن الجلاء الجديدة هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهالينا من أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن ما حدث في مشروع مساكن الجلاء وما نشهده اليوم من فرحة عارمة هو ثمرة تضافر جهود كافة أجهزة الدولة التنفيذية والشعبية كافة الوزارات المعنية والجهاز التنفيذي بالمحافظه وأعضاء مجلس النواب بالمنصوره .

وأضاف أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية عمل علي عودة مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية وتوفير حياة كريمة لشعبها من خلال تنفيذ مشروعات قومية مثل شبكة الطرق والكباري والمدن الجديدة والمشروع الأكبر والأضخم في العصر الحديث حياة كريمة الذي سيغير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري .

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير للقائمين علي صندوق التنمية الحضاريه برئاسة المهندس خالد صديق لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروع تطوير مساكن الجلاء لتوفير وحدات سكنية حضارية لأبناء المنصوره في وقت قياسي ، بالإضافة إلي مشروع تطوير عواصم المحافظات بأرض حي شرق بشارع الجيش، مشيدًا بدور الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة علي جهودهم التي بذلوها منذ اليوم الأول في تنفيذ المشروع وحتي تسليمه اليوم وخروجه الي النور وإدخال الفرح والسرور علي المواطنين.

ولفت إلي أن الدقهلية هي الأولي في تنفيذ مشروعات التنمية الحضارية سواء تطوير المناطق الغير مخططة مثل سوق ستوته ومنطقة سندوب ومساكن الجلاء وعواصم المحافظات مشروع أرض حي شرق بشارع الجيش .

والجدير بالذكر ان مشروع مساكن الجلاء تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 704 وحده سكنية و 58 محل تجاري وحضانه ووحده صحيه .