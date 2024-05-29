رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتور محمد هندي لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور محمد محمود حسين هندي، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2024، فى مجال العلوم الاجتماعية فرع الدراسات الأدبية واللغوية، وذلك عن كتابه الذى حمل عنوان "التحول الدرامي وانفتاح المتخيل السردي"، معرباً عن فخره واعتزازه بفوز أحد الكوادر الأكاديمية المبدعة بالجامعة بجائزة الدولة المصرية التشجيعية، والتى تعد مبعث اعتزاز وشرف كبير لجميع منسوبي الجامعة، ووسام مستحق لكل من ساهم في نشر العلم والمعرفة وأثري الحياة الثقافية والفنية والفكرية بمصر والوطن العربي.

وبهذه المناسبة قدم النعماني، الشكر والتقدير، لوزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، على مجهوداتهم المبذولة لتشجيع المواهب الصاعدة، ودعم الباحثين والمفكرين فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية، حيث أطلقت الوزارة جوائز الدولة المصرية 'التشجيعية، التقديرية، النيل، والتفوق" بشكل سنوي منذ مايزيد عن ٦٠ عاماََ، لتحكيم واختيار أفضل الأعمال المقدمة وإعلان الفائزين وتكريم المتفوقين والاشادة بهم، موضحاً أن الدكتور محمد هندي برع فى النقد الأدبي وحصل على عدة جوائز عالمية وعربية ومصرية، وقد تم اختياره ليكون عضواََ بكلا من، الجمعية المصرية للدراسات السردية، الاتحاد الدولي للغة العربية، لجان الفحص والقراءة للبت فى الأعمال المقدمة للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وأيضاً لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس الأعلى للثقافة، وله العديد من المؤلفات الأدبية المتميزة المنتشرة في أرجاء الوطن العربي، متمنياً له دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات