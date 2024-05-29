تقطيع المسافات بقرى مركز الجيزة

نحن أبناء قرية المنوات، مركز أبوالنمرس، نتضرر من سائقى ميكروباص خط المنوات المنيب. إذ يقوم السائقون بتحصيل أجرة تزيد على التعريفة الرسمية المتعارف عليها، بالإضافة إلى تقسيم الرحلات بشكل غير قانونى بحيث يقصرون مسافة الرحلة وينهونها عند طموه فقط، دون استكمال الطريق إلى المنوات.

وهذا التصرف يسبب لنا إزعاجاً كبيراً ويزيد من معاناتنا اليومية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. لذلك نطلب التدخل العاجل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحل هذه المشكلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام السائقين بالأجرة الرسمية، واستكمال الرحلة حتى نهايتها فى المنوات.

أبناء قرية المنوات

مركز أبوالنمرس