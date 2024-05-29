محافظ الدقهلية يشهد استلام مليون و250 ألف ذريعة سمكية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الأربعاء، استلام 1 مليون و250 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير الي اللواء الحسيني فرحات رئيس الجهاز التنفيذي لحماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، لتقديمه الدعم الكامل للدقهلية لتنمية الثروة السمكية بها.



وقرر مختار، تشكيل لجنة، تضم في عضويتها عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، و محمد حمص المشرف علي ادارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية، وفهمي علام مدير ادارة الثروة السمكية بالمحافظة، والمهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس ابراهيم طلعت مدير مكتب مصايد المنصورة، التابع للجهاز وممثلا عن الجمعية التعاونية لصائدي الاسماك بالمنصورة، والمقدم محمد مجدى مدير مسطحات ميت غمر، وطارق على مسئول الثروة السمكية بميت غمر، وهانى الخواص ممثل مسطحات ميت غمر، وذلك للاشراف علي أعمال القاء الذريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية حيث يتم العمل في القاء الذريعة المشار اليها في نطاق مدينة طلخا ومركز ومدينة المنصورة بقرية اويش الحجر ومركز ومدينة اجا بقرية ميت دمسيس.

امداد الدقهلية بعدد اربعة مليون زريعة سمكية

ومن جانبه أوضح مدير إدارة الثروة السمكية بالدقهلية أن الكمية المشار اليها تم امداد المحافظة بها، من خلال مفرخ صان الحجر بالشرقية ومفرخ المنزلة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لامداد محافظة الدقهلية بعدد اربعة مليون زريعة عدد 3 ملايين زريعة بلطى نيلى، وعدد 1 مليون زريعة مبروكة، وصل منهم 1 مليون و 250 الف ذريعة كمرحلة اولي.



تنمية الثروة السمكية

وأكد محافظ الدقهلية، أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو زيادة المخزونات السمكية ، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية ،لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وايضا خدمة الصيادين.