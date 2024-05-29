إمداد السوق الحضاري الجديد بمدينة قنا بوسائل الحماية المدنية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاربعاء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال الحماية المدنية لمشروع السوق الحضاري والذى يعد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ناقش المحافظ، مستوى تنفيذ أعمال الحماية المدنية بالسوق الحضارية ، وأكد على أن تكون جميع الاعمال بجودة عالية و مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لاستلامه.

ولفت إلى أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلى السوق الجديد، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.

وبيّن المحافظ، السوق الحضاري يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، و يضم 132 محلا، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري ومسجد وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه.



حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام بالمحافظة , والعميد هانى الإتربى مدير الحماية المدنية، والدكتورعلاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة.

والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

متابعة ميدانية



وتابع المحافظ، منتصف مايو الماضي، الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري الجديدة بمجمع المواقف بمدينة قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ضمن جولة ميدانية بمدينة قنا، أجراها لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع معدلات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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وفي وقت سابق، قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، سوف يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة ، بالإضافة إلي عدد ٢ مبني إداري ، وكافتيريا.

وأشار إلي أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الانتهاء من تنفيذه ، مشددا علي الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات ، والالتزام بالجدول الزمني المقرر.

وبالتزامن يجري تنفيذ تطوير موقف نجع حمادى بمدينة قنا ، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به ، موضحا أن الموقف يقع على مساحة ٧٥٠٠ م ، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٥ مليون جنيه ، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل .

وستشمل أعمال التطوير ( مبني إداري من طابقين - احلال تندات ومظلات السيارات – ترميم السور الخارجي - محلات تجارية - وحدة خدمات للسيارات - تجديد واحلال دورات المياه - رصف الارضيات ) ، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة.