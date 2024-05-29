محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة التجارية واللوجستية الجديدة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتفقد مشروع المنطقة التجارية واللوجستية الجديدة التي تقع علي طريق رافد جمصة بنطاق مركز طلخا؛ لمتابعة أعمال التنفيذ الجارية، والتي تنفذها وزارة التموين من خلال الشراكة مع كبري الشركات الإستثمارية الأجنبية.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهليه، والمحاسب السيد النخيلي رئيس مركزومدينة طلخا، والمهندس الدسوقي إبراهيم ممثل شركة مراكز الشركة المالكة للمشروع، والمهندسين المشرفين علي تنفيذ المشروع .

ووجه المحافظ، بزيادة معدل التنفيذ داخل المشروع من خلال زيادة فرق العمل لتسليم المرحلة الأولي من المشروع في الموعد المحدد وهو الربع الأخير من العام الجاري 2024، مشيرًا إلي أن المنطقة اللوجيستية تعتبر اول مول تجاري مفتوح بمنطقة الدلتا" مول المنصورة "ويتم تنفيذه طبقا لمعايير السلامه والصحة المهنية ويراعي المشروع كافة الابعاد البيئية ويلبي احتياجات مواطني محافظة الدقهلية .

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هذا الصرح الإستثماري الكبير سيحدث نقلة نوعية بالمحافظة لما سيوفره من خدمات ترفيهية ولوجستيه للمواطنين وفرص عمل للشباب ، مشيراً إلي أن الدقهلية كانت في احتياج الي مثل هذا المشروع الترفيهي الخدمي، مؤكدًا أن المنطقة اللوجستية تقام علي مساحة 52 فدان بإستثمارات تصل إلي 4 مليار جنيه وتتيح أكثر من 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب وتساهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى .

ولفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه علي مرحلتين ويضم مناطق ترفيهيه وتعليمية وصحيه ، حيث تشمل المرحلة الأولي مولات تجارية وسينمات وملاهي واماكن ترفيهية و الثانية تضم مستشفي ومجمع مدارس وخدمات لوجيستية .

وقال المحافظ، من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولي خلال الربع الأخير من هذا العام 2024 ودخولها الخدمة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والانتهاء من المرحلة الثانية 2026، مشيدًا بجهود الدكتور علي المصيلحى وزير التموين علي دعمه الكامل للمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم من السلع والمواد التموينية المختلفة .



