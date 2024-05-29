انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 23.2% خلال مارس 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر مارس 2024 بنسبة 23.2% مقارنة بشهر مارس 2023.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن قيمة العجز خلال مارس 2024 قد بلغت 2.37 مليار دولار، مقابل 3.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 16.2.

وانخفضت قيمة الواردات لتصل إلى 5.94 مليار دولار مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، مثل الأدوية ومحضرات الصيدلة (بنسبة 25.6%)، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية (بنسبة 31.8%)، واللدائن بأشكالها الأولية (بنسبة 31.0%)، والذرة (بنسبة 15.0%).

كما شهدت الصادرات المصرية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 10.9% خلال شهر مارس 2024، لتصل إلى 3.57 مليار دولار، مقارنة بـ 4.0 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وانخفضت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية (بنسبة 6.7%)، والأسمدة (بنسبة 57.4%)، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد (بنسبة 1.1%)، والبترول الخام (بنسبة 49.9%).

ويُتوقع أن تسهم جهود الحكومة المصرية لترشيد الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي، في خفض فاتورة الواردات خلال الفترة القادمة.