ياسمين صبري تختار ليوناردو دي كابريو وتوم كروز لمشاركتها في عمل عالمي

لاحظ جمهور الفنانة ياسمين صبري حرصها في الفترة الأخيرة على حضورها عدة فعاليات ثقافية وفنية على هامش مهرجان "كان" السينمائي الدولي، وشاركت في فعالية "حلبة النار" بحضور عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات، كما كشفت عن رغبتها في مشاركة مجموعة من الفنانين العالميين في أعمالها الفنية المقبلة.

وكشفت ياسمين صبري في لقاء تليفزيوني أنها تتمنى مشاركة ليوناردو دي كابريو وتوم كروز في أعمالها المقبلة، وأوضحت أن سبب رغبتها في مشاركة ليوناردو دي كابريو يعود لاختياره المميز للأفلام والتحديات التي يواجهها دائمًا في أدواره، كما ترى في توم كروز النجم الذي يحظى بشعبية واسعة في شباك التذاكر.

ولم تقتصر أحلامها على مشاركة النجوم الذكور فقط، بل تمنت أيضًا العمل مع كيت بلانشيت، وجوليا روبرتس.

ياسمين صبري تعود للدراما بعد غياب 4 سنوات

وبعد غياب الفنانة ياسمين صبري 4 سنوات عن الأعمال الدرامية، منذ مسلسل فرصة تانية عام 2020، وشاركها البطولة أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، تألقت في موسم رمضان 2024 بمسلسل "رحيل" وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

أبطال مسلسل رحيل

ومسلسل "رحيل" بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة.

وفي إطار التشويق والإثارة، تدور أحداث المسلسل حول الفتاة "رحيل"، التي تعيش حياة بسيطة هادئة، ولكن تنقلب حياتها رأسًا على عقب، عندما تُتهم في إحدى القضايا وتدخل السجن.

أحدث أفلام ياسمين صبري

وعرض لياسمين صبري مؤخرا فيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وفي نفس العام شاركت مع الفنان أمير كرارة فيلم "البعبع"، وأبرز أبطال فيلم: محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، رحاب الجمل، وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.