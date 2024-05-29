بنسبة تحقيق 100%.. انتهاء موسم حصاد القمح بالإسكندرية

أكد الدكتور ابراهيم قاسم وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، انتهى صباح اليوم الاربعاء موسم حصاد الأقماح المحلية لعام 2024 رسميًا في المحافظة.

وقال قاسم في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه بحصاد آخر ما تبقى في الأزمة ليصبح ما تم حصاده منذ بدء الموسم رسميًا في الإسكندرية، وحتى الآن جميع المساحات المنزرعة لهذا العام والبالغة 21 ألفا و259 قدانًا، بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن موسم القمح حقق هذا العام إنتاجية مرتفعة، وهو ما أسعد المزارعين بنتاج جهودهم

وأشار إلى أن الحصاد موزع على القطاعات الرسمية في قطاع المعمورة وقطاع خورشيد، وقطاع العامرية وقطاع برج العرب، وتتم عملية تسلم الأقماح من المزارعين واستلامهم مستحقاتهم، وفقاً للجنة تسعير القمح والتى حددت الأسعار وفقاً لدرجات النقاوة الثلاثة (التقريط)، وهى 2000 جنيه للأردب درجة النقاوة 23.5 درجة كأعلى رتبة، و1950 لدرجة نقاوة 23 و1900 لدرجة نقاوة 22.5.

وأكد قاسم، مدى حرص المديرية الدائم لبذل مجهودات من أجل الحفاظ على سلامة حصاد وتخزين مخزون القمح والذى يتم زراعته خلال 6 أشهر، مشيرا أن التواصل الدائم مع المزارعين والفلاحين قبل موسم الزراعة لتعريفهم بالسياسة الصنفية وأهم الأصناف من خلال ندوات إرشادية وحملات قومية ومدارس حقلية ليحصلوا من خلالها على حزمة توصيات بطرق الزراعة وإعداد التربة والتسميد ومواعيد الرى ومكافحة الآفات والأمراض ومواعيد الحصاد المناسبة.

الانتهاء من موسم حصاد الأقماح المحلية لعام 2024

وأعلنت المهندسة نجوان أحمد، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، الانتهاء من موسم حصاد الأقماح المحلية لعام 2024 رسميًا في المحافظ ،واضافت انه بحصاد آخر ما تبقى في الأزممة ليصبح ما تم حصاده منذ بدء الموسم رسميًا في الإسكندرية وحتى الآن جميع المساحات المنزرعة لهذا العام والبالغة 21 ألفا و259 قدانًا، بنسبة 100%.

من جانبه، قال المهندس أحمد الفخرانى مدير أحدى الصومعة بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، أن الصومعه تتكون من 12 خلية وكل خلية تتضمن 5000 طن فى اليوم الواحد، مؤكدا على جودة زراعة القمح لهذا العام مشيرا أن مراحل تشوين القمح والذى يبدأ بمعمل الصومعة من خلال أخذ عينة لمعرفة نسبة الرطوبة بالقمح لتحديد سعره ومن ثم دخول سيارات القمح وتفريغها بخلايا التخزين والأردبة.

وأضاف الفخرانى، أن القمح يمر بعدة مراحل للتشوين، تبدأ بدخول سيارات نقل القمح، وسحب عينة لدخول المعمل لفرز نقاوة القمح ونسبة الرطوبة، ويتم تحديد السعر بناء على النقاوة، ومتابعا أن عقب ذلك يتم دخول سيارات القمح على الميزان ثم تفرغ لتنقل إلى أماكن التشوين موضحا أن غرفة التحكم بالصومعة مجهزة بالأجهزة بثلاثة فلاتر لمنع مخاطر للانفجار الغبارى، بجانب الغربال والذى وظيفته زيادة نسبة نقاوة القمح، وللحفاظ على المخزون يوحد نظام لمراقبة درجات الحرارة، ومنظومة مراقبة المخزون، لقياس كميات المخزون من القمح فى كل خلية بشكل دورى، يقيس الكميات كل 3ساعات.