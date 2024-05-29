بعد سنة من التطوير.. إتمام 54% بمشروع كورنيش قنا الشرقي

قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إن نسب تطوير كورنيش قنا الشرقي،بلغت 54% ، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبه بلغت 100% .

وأضاف إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية ( خط الانحدار الرئيسي) بنسبة 100% ،ونسبة تنفيذ المبني الاداري 35% ،وبلغت نسبة تنفيذ دورات المياه العامة 78 %.

وبلغت نسبة تنفيذ الأكشاك الخرسانية 70% ، وبلغت نسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 79% ، وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 80 % .،وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل لإجمالي 92 خازوق 82 % .

متابعة المحافظ

وتابع المحافظ، اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، والذى يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و حسام حمودة السكرتير العام، و سامح بدراوي مدير مديرية الاسكان والمرافق ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط والمتابعة وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

وأضاف المحافظ، أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهى للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

مرور عام على بدء تنفيذ التطوير

وفي نهاية مايو 2023 ، قام المحافظ، بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، ، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ الكورنيش الجديد عامين ، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 79 ألف متر ، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .