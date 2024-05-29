العناية الإلهية تنقذ عشرات الموطنين من الموت إثر انهيار عقار بكورنيش الإسكندرية

انقذت العناية الالهية العشرات من المواطنين المارة بطريق الكورنيش من الموت المحقق اثر انهيار اجزاء من عقار قديم مكون 7 طوابق بمنطقة ميامي بكورنيش الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما أصدر الحي قرارًا بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات، وجرى وضع الحواجز الحديدية لحماية المارة والسيارات.

سقوط أجزاء

كان اللواء رئيس المباحث الجنائية يفيد ورد لمامور قسم شرطة المنتزة اول بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار أمام نادي السيارات بمنطقة ميامي بكورنيش الإسكندرية، ووجود أجزاء أخرى معلقة تمثل خطورة داهمة على المارة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزة أول، رفقة مسؤولي حي المنتزه أول ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و7 طوابق علوية وسقوط أجزاء من الشرفات والواجهة.

تم الإخلاء المحلات والعقار من السكان دون المنقولات نظرًا لخطورته الداهمة، فيما جرى وضع الحواجز في محيطه لحماية المارة والسيارات.

وأوضح اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، أن العقار صادر له رخصة ترميم رقم 92 لسنة 2013 والذي يقضي بتخفيف أحمال للطابقين الخامس والسادس فوق الميزان وترميم باقي العقار ترميمًا شاملًا.

تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق.

ملف شائكة وصداع مزمن

يعتبر ملف المباني الآيلة للسقوط وغير الآمنة للسكن من أكثر الملفات الشائكة والصداع المزمن، فالكارثة وصلت إلى عقارات ومبانٍ بُنيت على أراضٍ عشوائية ومنها ما هو غير صالح للبناء خاصة بالإسكندرية حيث التربة والبيئة البحرية، فمدينة الإسكندرية أكبر المحافظات التي تعاني من تلك الأزمة وتشكل خطورة على سكان تلك العقارات دون ترميم أو اتخاذ اللازم تجاه ذلك، وتراخي مسئولي الأحياء وقت الإنشاء دون مراعاة لأي اشتراطات لسلامة تلك المباني.

من جهتها أكد مسئولى الحى ، أن سكان العقارات الآيلة يرفضون الإخلاء ويتم إخطار الجهات المعنية وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وأنه طبقًا لتكليفات المحافظ يتم تنفيذ قرارات إزالة صادرة لعقارات خالية من السكان وذات الخطورة، والتعامل معها بكل حزم فهذا الملف ضمن أولويات المحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين