استمرار أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بالمنوفية

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عملية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي ستستمر حتى الانتهاء من تصحيح جميع المواد.

جاء ذلك برفقة ثريا منصور مدير عام التعليم العام، وممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية وموجه عام اللغة العربية، وجمال صيام المشرف العام على تقدير الدرجات، والدكتور أحمد خطاب موجه عام اللغة الإنجليزية.

وتفقد مدير تعليم المنوفية، مقار تصحيح مادة اللغة الانجليزية بمدرسة المساعي الإعدادية الجديدة للبنات، وتصحيح مادة اللغة العربية في مدرسة الثانوية الجديدة للبنات.

وحث الفولي، مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، مشددا على السرية الكاملة في العمل، مؤكدًا أن الأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذرا من الوقوع في الأخطاء.

توفير جميع احتياجات المعلمين والمقدرين



وأوصى مدير تعليم المنوفية المعلمين ومقدري الدرجات بضرورة الدقة والعدالة في عملية التصحيح، مع التأكد من حصول كل طالب على حقه كاملاً؛ مؤكدًا حرص اللواء محافظ المنوفية، على توفير جميع احتياجات المعلمين والمقدرين، بما في ذلك تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال عملية التصحيح.