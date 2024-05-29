الإسماعيلية تناقش الابتكار والإبداع في بيئة العمل بالقطاع الحكومي

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الإسماعيلية - على مدار يومين متتالين 27 -28 مايو- ورشتين عمل شارك بهما 40 متدرب بوحدات تكافؤ الفرص وإدارات الموارد البشرية بالمديريات والوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية .

يأتي ذلك انطلاقا من دور جامعة قناة السويس نحو خدمة المجتمع، ووفق توجيهات الدكتور ناصر مندور بضرورة التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع،و تقديم الخبرات الأكاديمية لحل مشكلاته من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة لجميع أطراف المجتمع، وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بحضور الدكتورة ريمان عبد العال وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول اليوم الأول للورشة "الابتكار والإبداع في بيئة العمل بالقطاع الحكومي" حاضر بها الدكتورة أفنان ممدوح بركات مدرس مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة، والتي قامت بتعريف الابتكار والابداع والتعرف على معوقات تطبيقه في المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن الابتكار في القطاع الحكومي يعد ضرورة ملحة بسبب التحديات المستمرة التي يواجهها المجتمع ، حيث يساعد الابتكار في تحسين آليات تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الحكومية، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأسهل، مما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وتدريبهم عمليا على كيفية بناء فريق متكامل داخل مؤسساتهم لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجههم وطرق تحفيز الإدارة العليا لدعم الإبتكار والإبداع ،بالإضافة إلى التعرف على أهمية بناء شبكة من العلاقات المختلفة لما لها من أثر عظيم في دعم عملية الابداع .

ودار التدريب باليوم الثاني حول" التحول الرقمي للخدمات الحكومية" حاضر به الدكتور محمد حسين محمد أحمد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة والذي أوضح انه وفق استراتيجية مصر 2030 تسعى الدولة للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل رفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل.

وخلال التدريب تم التعرف على مفاهيم التحول الرقمي، وأبرز الخدمات التي تم تحويلها رقميا، وكذلك عرض تجارب دولية في هذا المجال،مشيرا إلى أبرز المشكلات التي تواجه تحول الخدمات الحكومية .