228 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أكد الدكتور ناصرمندور رئيس جامعة قناة السويس، أن طلاب كلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يؤدون - اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو - اختبارات مقرر مدخل إلى علم الجودة إلكترونياً بمعامل الاختبارات الإلكترونية بمقرها بكلية الطب جامعة قناة السويس.

وقام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بجولة تفقدية داخل المعامل الإلكترونية- اطمئن خلالها على حسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد، كما أجرى حوارات مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأكد الدكتورعادل حسن، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة ، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيرًا إلى أن 228 طالب وطالبة يؤدون امتحان مقرر متطلب مدخل إلى علم الجودة بواقع 155 طالب وطالبة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية و 73 طالب وطالبة ببرنامج الفارم دي.

تأتي امتحانات كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ورافق نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في جولته الدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.