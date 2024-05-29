مزارعو الفيوم يتخلصون من أشجار المانجو لتفادي الأمراض| فيديو

تسببت التغيرات المناخية خلال السنوات الماضية في التأثير السلبي على أشجار الفاكهة فى الفيوم، بسبب الإرتفاع والانخفاض الحاد في درجات الحرارة بشكل مفاجيء.

وتعد المحاصيل البستانية هي الأكثر ضررا لتلك مثل المانجو والموالح والزيتون، بعد إنتشار الأمراض والآفات التي أثرت على النمو الخضري للأشجار، وكذلك إنتاجية المحصول.

تساقط ثمار المانجو بفعل الرياح وتغير درجات الحرارة بالفيوم

وكان لحدوث بعض التغيرات المناخية في مصر في الآونة الأخيرة الأثر الأكبر علي اشجار الفاكهة عموما، بسبب الأضرار الناتجة عن التغير الكبير في المناخ، وتشمل الأضرار الميكانيكية مثل الرياح المحملة بالرمال التي تشوه الأزهار والعقد والأوراق والثمار، وكذلك الأمطار أثناء فترة التزهير التي تؤثر علي التلقيح والاخصاب، فضلا عن الأضرار الفسيولوجية التى تؤدي الى حدوث خلل في التوازن المائي داخل الأشجار بسبب الرياح مع الحرارة المرتفعة لعدة أيام في فصل الربيع والتي يعقبها انخفاض شديد في درجات الحرارة مع نشاط الرياح وهو ما حدث خلال شهر مايو الجاري، وتسبب في حدوث ذبول للنباتات وفقدان بعض الأعضاء مثل الأزهار والعقد والأوراق والثمار، وكذلك يمثل التذبذب في درجات الحرارة عامل مؤثر على عملية التزهير ويحدث إعاقة لعملية التلقيح والإخصاب، مما يؤدي الى موت الأجنّة وزيادة تساقط الأزهار والعقد وحدوث تشوهات في الثمار وقلة المحصول، وبالفعل فقدت أشجار المانجو أكثر من نصف الثمار التي تساقطت بفعل الرياح وتغير درجات الحرارة.

وخلال الفترة الأخيرة قام عدد كبير من مزارعي المانجو بمحافظة الفيوم بقطع الأشجار مع ترك مسافة من الجذع حتى تعاود الإنبات مرة أخرى، وذلك للتخلص من الآفات التي لم تتمكن المكافحة من القضاء عليها وأثرت بشكل واضح على إنتاجية المحصول.

في البداية يقول عمرو توفيق مزارع يتعرض محصول المانجو منذ سنوات لموجات الحرارة الشديدة ونقف مكتوفي الأيدي في مواجهة هذا الخطر الذي دمر المحصول بصورة كاملة، وخلال المواسم الأخيرة تعرض محصول المانجو للعديد من الأزمات، بسبب التغيرات المناخية التي شهدتها المواسم الزراعية الأخيرة، ما بين موجات صقيع شديدة وموجات حرارة أشد، موضحا أن المانجو" من ضمن المحاصيل التي تأثرت إنتاجيتها من موجات الحرارة والصقيع، خاصة في الأصناف الحساسة للتغيرات المناخية، ويعد محصول المانجو من المحاصيل التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري عن طريق التصدير، بالإضافة إلى سد حاجة السوق المحلي.

ومن جانبه أوضح المهندس علي الأعرج مدير إدارة التعاون الزراعي بإدارة إطسا الزراعية أن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي المصري بصفة عامه، وهناك دراسات علمية تؤكد أن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وانخفاض نسب توافر المياه وهطول الأمطار نتيجة التغيرات المناخية، سوف تقلل من صافي الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وسوف تتسبب في زيادة الآفات وأمراض النبات، وخاصة في أشجار المانجو وهو ما حدث بالفعل في محافظة الفيوم، بعد إنتشار مرض العفن الهبابي وانتشار الحشرة القشرية والبق الدقيقي، مضيفا أن التغير المناخي نوعان منها التغير المنتظم ويتسبب في ارتفاع متوسط درجات الحرارة في الصيف مابين 33 و 37 درجة مئوية ،ويمكن تقليل أثر هذه التغيرات، أما التغير غير المنتظم فيحدث خلاله ارتفاع شديد للحرارة الذي يتخطى حاجز 40 درجة ثم الانخفاض الحاد وهذه الحالة هي التي تمثل كارثة حقيقية علي النباتات والأشجار، مؤكدا أن مديرية الزراعة بالفيوم نفذت العديد من الندوات الإرشادية حول كيفية مكافحة هذه الآفات التي تصيب أشجار الفاكهة.