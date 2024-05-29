المشدد 5 سنوات لعاطل سرق سيارة من قائدها بالإكراه في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، في واقعة اتهامه بسرقة سيارة من قائدها تحت تهديد السلاح، بنطاق قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، من المدعو «وائل. م. أ » 38 عاماً، سائق ومقيم مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته بطريق العاشر من رمضان بلبيس الصحراوي، وذلك لتلف إحدى إطاراتها، وأثناء توقفه فوجئ بأحد الأشخاص مشهرا في وجهه سلاح ناري بندقية آلية، وقام بتهديده وسرقة السيارة وما عليها من حمولة « حديد تسليح»، وهاتفه الجوال، ولاذ بالفرار.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن وراء إرتكاب الواقعة «ماجد. س. أ»، عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، ووجهت له النيابة العامة تهمة سرقة السيارة والمنقولات المملوكة للمجني عليه، والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق، حيث استوقف المتهم المجني عليه حال سيره بالطريق العام، وأشهر في وجهه سلاح ناري بندقية آلية مما بث الرعب في نفسه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، عامل بناء إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل تاجر أغنام وسرقته، بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وحددت هيئة المحكمة جلسة 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر، يفيد بالعثور على جثة المدعو «محمد. ث» 17 عامًا، ويعمل تاجر أغنام، والمقيم بإحدى قرى المركز، ملقاه بإحدى المصارف بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء إرتكاب الواقعة «علاء. م. ف» 25 عامًا، عامل بناء، ومقيم قرية سمعان التابعة لدائرة المركز، وأنه أقدم على قتل المجني عليه ليلًا، وسرقة مبلغ مالي وقدره ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة جنيهاً، ونعجة، حال كونه حاملاً سلاح أبيض «كزلك» على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «كزلك»، وما إن ظفر به حتى كال له طعنة استقرت بظهره، فحاول المجنى عليه الفرار إلا أن المتهم تمكن منه وشل مقاومته، وإنهال عليه بالضرب مستخدماً أداة «حجرًا إسمنتيًا»، فهشم رأسه، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتى فاضت روحه لبارئها قاصداً من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

بتقنين الإجراءات، ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.