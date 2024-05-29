السكرتير المساعد بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بمركز يوسف الصديق

شهد المحاسب أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم والدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي بالمركز.

يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بعقد اللقاءات الخدمية مع المواطنين بشكل دوري للاستماع إلى شكواهم، والإستجابة السريعة لمطالبهم.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد عبد الرحمن سكرتير عام المركز والمهندس أحمد حميدة نائب رئيس المركز لشئون المدينة والدكتورة رحاب أبو غرب مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة والمهندس بخيت علي بالإدارة العامة لخدمة المواطنين والمحاسب أحمد جابر بمكتب السكرتير العام المساعد ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، مضيفا أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.

خلال اللقاء تم بحث عدد من شكاوى المواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، وذلك بديوان عام مركز ومدينة يوسف الصديق للاستماع للشكاوى والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بدأ اللقاء بمناقشة طلبات المواطنين حيث تقدم أحد المواطنين بطلب رفع كفاءة منزل ووجه السيد السكرتير العام المساعد مدير الشئون الاجتماعية بفحص الطلب وتلبيته إن أمكن ذلك، كما تقدم مواطن بطلب كشك وشكوى من مواطن آخر بخصوص رفع الإشغالات بالشوارع.

السكرتير العام المساعد بالفيوم يوجه بسرعة استخراج رخص البناء للمواطنين

وفى سياق آخر تقدم أحد المواطنين بطلب استعجال استخراج رخصة بناء وقد وجه المسئولين الإدارة الهندسية بالمركز بالإسراع فى إنهاء إجراءات استخراج الرخصة بما يتوافق مع القانون.

كما تقدم آخر بشكوى تسريب مياه الشرب بمنزله وقد وعد السكرتير العام المساعد بسرعة فحص الشكوى وتوجيه الجهة المختصة بمعالجتها، بالإضافة إلى تقدم أحد المواطنين بطلب مساعدة مالية، وآخر بطلب عودة أسماء منشآت لمسمياتها القديمة.

وخلال اللقاء وجه "شاكر" رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات بالمتابعة المستمرة للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تلبية لطلبات المواطنين وسرعة التعامل مع طلبات المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.