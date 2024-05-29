محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورصف منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل

واصلت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أعمال تطوير ورصف شوارع منطقة الإسكان الاجتماعي (إسكان مبارك) بمدينة المستقبل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتوسع في أعمال التطوير بمدينة المستقبل، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بتطوير المناطق ذات البعد الاجتماعي.

وقامت مديرية الطرق والنقل، برصف عدد من الشوارع بالمدينة في حدود المتاح من المواد الخام البترولية، طبقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، كما تقوم بتطوير الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك لإعطاء منظر جمالي ولسرعة إنهاء الأعمال

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن محافظ الإسماعيلية شدد على ضرورة الاهتمام بشبكة صرف مياه الأمطار وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي، موجهًا الشركة المصرية للاتصالات بضبط مناسيب غرف التفتيش الخاصه بالشركة والتي تقع في نهر الشوارع.

وكانت مديرية الطرق والنقل قد أنهت أعمال الصرف الصحي الفرعي للعمارات بمدينة المستقبل، وتم إنشاء شبكة صرف مياه أمطار، كما تم الانتهاء من أعمال الأرصفة والطبانات.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد رصدت مبلغ 120 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والقادمة، لإنهاء تطوير المنطقة ومناطق أخرى بمناطق تعاونيات أ، ب، وتنتهي الأعمال بالربع الأول من العام المالي 2024-2025.