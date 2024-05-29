حقيقة مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم.

قال شوبير في تصريحات إذاعية أن الأهلي ليس لديه مانع في التفاوض مع بغداد بونجاح ، لكن هناك بعض النقاط، حول العروض المقدمة له، لاسيما أن اللاعب الجزائري أكد أن لديه عرضين من السعودية يفاضل بينهما.

وواصل أن حال وصل عرض حقيقي من أحد أندية قطر سيستمر اللاعب في الدوري القطري، وهو مهاجم كبير وأحرز عدد كبير من الأهداف.

وتابع: من الممكن أن يستمر بونجاح في قطر، ومن المؤكد أن وجهة بونجاح الأولى هي وجهة خليجية، مضيفا لو لم يتم ذلك قد يفكر اللاعب الجزائري في بدائل آخرى.

وواصل: نسبة انتقال للاهلي نسبة لا تزيد عن 5 أو 10% حتى تلك اللحظة.

وكان بونجاح رحل عن السد القطري في نهاية الموسم الكروي الجاري بعد 9 سنوات داخل أسوار النادي وحصد بطولة الدوري القطري، وكان اللاعب ألمح أنه قد تكون وجهته المقبلة الدوري السعودي.