شبانة يكشف قرار إدارة الأهلى فى ضم بغداد بونجاح

كشف الإعلامي محمد شبانة أن بغداد بو نجاح مهاجم منتخب الجزائر ونادي السد القطري تم عرضه على النادي الأهلي للإنضمام إلى صفوف الفريق كصفقة انتقال حر.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بعض الوكلاء طرحوا إمكانية التعاقد مع بغداد على إدارة الكرة بالأهلي مع التأكيد على ترحيب اللاعب من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف شبانة ان إدارة الأهلي تحفظت على فكرة ضم اللاعب بسبب عامل السن والراتب المرتفع خاصة وإنه قد تخطى ال٣٢ عاما.

وكان السد القطري قد أعلن في الأيام الماضية أن هذا الموسم هو الأخير للمهاجم الجزائري بغداد بونجاح بعد مسيرة 9 سنوات.