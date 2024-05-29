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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كيشيدا يطالب الصين برفع الحظر على استيراد المنتجات البحرية اليابانية

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

 

طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء من ليو جيان تشاو، وهو مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الصيني، أن تقوم الصين برفع الحظر الذي فرضته على واردات المنتجات البحرية اليابانية.

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وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن كيشيدا التقى مع ليو -الذي يترأس الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني- وذلك في الوقت الذي لا تزال تفرض فيه الصين الحظر الشامل منذ العام الماضي، ردًا على استمرار اليابان في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.

 

وسيلتقي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم توشيميتسو موتيجي، وناتسو ياماجوتشي، الذي يرأس حزب كوميتو، شريك ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي في الكتلة الحاكمة، مع ليو في وقت لاحق اليوم.

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