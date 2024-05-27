مرض "تآكل الجسم" ينتشر في اليابان.. 801 حالة منذ بداية العام

أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية بانتشار مرض "تآكل الجسم" بشكلٍ سريعٍ في اليابان، ويسبّب هذا المرض نخر الأنسجة وفشل أعضاء الجسم، ممّا يُؤدّي إلى وفاة ثلث المصابين، ويُسبّب هذا المرض المكورات العقدية من المجموعة А، ولكن لم يحدد العلماء بعد أسباب الزيادة في معدل الإصابات.

يشير بعض العلماء إلى أن زيادة العدوى قد تكون مرتبطة برفع التدابير التقييدية التي تم تطبيقها خلال جائحة كورونا.

يُنصح الخبراء بالحماية من العدوى المحتملة من خلال:

- الاهتمام بالنظافة الشخصية.

-غسل اليدين بانتظام.

-ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة.

المكورات العنقودية:

لا تزال آلية الإصابة بهذا المرض الجديد غير مفهومة بشكلٍ كامل، ويعتقد العلماء أن المكورات العنقودية يمكن أن تدخل إلى جسم الإنسان بسرعة من خلال الجروح.

وفقًا لبيانات المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، بلغ عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية عام 2024 وحتى 5 مايو 801 حالة.

يُمثّل هذا الرقم زيادةً بمقدار 2.76 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويُثير انتشار هذا المرض القلق في اليابان.