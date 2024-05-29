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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

جهاز العبور الجديدة يستكمل إجراء القرعة الرابعة لتسكين المواطنين بجمعية الأمل

جانب من القرعة
جانب من القرعة

يستكمل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الأربعاء، إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى يوم 24/4/2024، طبقاً لشرائح المساحات (209م2 – 276م2 – 350م2 – 400م2 – 450م2  - 500م2) بنطاق جمعية  "الأمل" سابقا.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لشرائح المساحات (276م2 – 350م2 – 400م2 – 450م2  - 500م2)، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً لما قام به الجهاز خلال الفترات السابقة من عمل مكثف لتحقيق رغبات حائزى قطع الأراضى الواقعة فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وأضاف الجهاز، في بيان له، أنه على من يرغب بالحضور التواجد بمقر الجهاز بداية من الساعة 10 صباحاً في الموعد المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.

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