المغرب والصين يبحثان آفاق تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية

بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع نظيرة الصيني، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي، آفاق تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، لاسيما تلك المتاحة في المهن العالمية للمغرب، من خلال تشجيع الاستثمارات الصينية.

وأكد الوزيران خلال لقائها في بكين، اليوم الأربعاء دعمهما الواضح والدائم والمتبادل في القضايا الأساسية التي تهم المصالح الحيوية للمغرب والصين.. وأشادا بعمق وثراء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ورحبا بالمبادرات الديناميكية والطموحة المتخذة؛ لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية.

واستعرض بوريطة -خلال اللقاء- المبادرات الأخيرة التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرامية لتعزيز الاستقرار، والأمن، والازدهار الاقتصادي للبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، فضلا عن المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا الذي يطمح لتعزيز التكامل الإقليمي، وتحفيز التنمية الاقتصادية على طول الساحل الأطلسي الإفريقي وخارجه.

من جهته، أشاد وانج يي بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس لصالح الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، منوها بمساهمة المغرب في تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وأشاد الوزيران أيضا بالتقدم المحرز في إطار مبادرة الحزام والطريق عبر التوقيع على مذكرة التفاهم لسنة 2017، ومخطط تنفيذ البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق سنة 2022.. وتطرقت المباحثات لعدة قضايا إقليمية ودولية أخرى ذات الاهتمام المشترك.