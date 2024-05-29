"رامب" لذوي الهمم بالنصب التذكاري أمام ديوان محافظة الشرقية بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة منشية السادات والكونت شديد بمدينة الزقازيق على مساحة 15 ألف متر مسطح وبتكلفة اجمالية 3 مليون و300 ألف جنيه، والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والتي قاربت على الانتهاء، مشدداً على رئيس مركز الزقازيق بمتابعه الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين، والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة، وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية بالنصب التذكاري للشهداء والمقام أمام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه، تخليداً لذكراهم وعرفاناً بالجميل لما قدموه من تضحيات غالية فداء للوطن

ووجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع مراعاة توفير مداخل ومخارج ومعابر آمنة (رامب) لذوي الهمم، مع اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة، تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان ونواب رئيس المركز والحي.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة