السيطرة على حريق شاحنة نقل مواد بترولية بالسويس

نجحت قوات الحماية المدنية بالسويس، فى السيطرة على حريق شب فى شاحنة نقل مواد بترولية خالية من الحمولة خلال سيرها بطريق "السويس - الأدبية" ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالسويس، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من قائدي السيارات، باشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية قبل مزلقان الأدبية، وعلى الفور وجه مدير إدارة الحماية المدنية 3 سيارات لموقع البلاغ للتعامل وتأمين الطريق من آثار الحريق.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب في كابينة السيارة النقل، وكانت خالية من أي حمولة مواد بترولية، ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.

كانت منطقة الشهداء بالإسماعيلية شهدت أمس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح أبيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على إثر خلافات مالية بينهما. وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه ٢١ سنة على يد طليق أمه إثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل على إثرها إلى مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض على المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.