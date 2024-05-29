شهد الطريق الحر "بنها- شبرا" في محافظة القليوبية، حادثا مروعا، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين، وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الحر ببنها.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الحر ببنها

وخلف الحادث عن إصابة 14 شخصًا وهم كل من “علي فوزي، وفيصل محمد، ومحمد محمود، ومحمد مصيلحي، وحاتم حامد، وصبحي فارس، ومسعود غانم، وإسماعيل النمر، ومحمد كامل، ومحمد سمير، وشريفة أشرف، وأيمن محمد، عبدالعزيز داود، ووفاة محمد مصلحي”، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب.

وقد وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر "بنها- شبرا" في محافظة القليوبية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق فأمرت بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين فيما قامت أجهزة الأمن والمرور بفتح الطريق أمام السيارات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الحر«بنها- شبرا».

تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف وتبين مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب. وكشفت التحريات والمعاينة أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين.