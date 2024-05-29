الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الحر ببنها 

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

شهد  الطريق الحر "بنها- شبرا" في محافظة القليوبية، حادثا مروعا، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين، وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الحر ببنها. 

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الحر ببنها 

وخلف الحادث عن إصابة  14 شخصًا وهم كل من “علي فوزي، وفيصل محمد، ومحمد محمود، ومحمد مصيلحي، وحاتم حامد، وصبحي فارس، ومسعود غانم، وإسماعيل النمر، ومحمد كامل، ومحمد سمير، وشريفة أشرف، وأيمن محمد، عبدالعزيز داود، ووفاة محمد مصلحي”، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب.

وقد وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر "بنها- شبرا" في محافظة القليوبية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق فأمرت بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين فيما قامت أجهزة الأمن والمرور بفتح الطريق أمام السيارات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الحر«بنها- شبرا».

تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف وتبين مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب. وكشفت التحريات والمعاينة أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين.

مواد متعلقة

غدًا.. محاكمة سائق أنهى حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه بالقليوبية

إصابة سيدة سقط بها أسانسير في عقار بالغربية

جثة معلقة داخل فيلا تثير الذعر في كمبوند بالشيخ زايد

لطفي لبيب يكشف حقيقة خلافه مع أحمد مكي| مفأجاة

قصة حب سعيدة بعد المائة.. رجل عمره 100 عام يتزوج امرأة تكبره بعامين بالولايات المتحدة

محمد رمضان عن أحداث رفح الفلسطينية: هندافع عن إخواتنا وهنرجع كرامتنا بالموبايل إزاي

تزوجت من رجل يكبرها بـ20 عاما ومتهمه بقضايا سب.. من هي البلوجر هدير عبد الرازق بعد القبض عليها

حبس البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات مخلة
الجريدة الورقية