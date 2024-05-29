سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29-5-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالآتي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.65 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.65 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.65 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.65 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.59 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.68 جنيه للشراء.

12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.59 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.61 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

تلقى الدولار الأميركي، الأربعاء، دعما من التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض معدلات الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة حول التضخم هذا الأسبوع بينما لامس الين أقل مستوياته في أربعة أسابيع.

وصعد الدولار بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب مبيعات باهتة لسندات لأجل سنتين وخمس سنوات مما أثار شكوكا حول الطلب على أدوات دين الحكومة الأميركية.

تحركات الأسعار

تراجع اليورو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1.0848 دولار لكنه يتجه لتسجيل أول مكاسبه الشهرية هذا العام بواقع 1.7 بالمئة هذا الشهر. وسجل الجنيه الإسترليني 1.27525 في أحدث التداولات متجها للارتفاع اثنين بالمئة في مايو.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، ليبلغ 104.7 نقط مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 104.33 التي لامسها أمس الثلاثاء. وانخفض المؤشر 1.5 بالمئة في مايو.