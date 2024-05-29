لوجود فضلات فئران وصراصير.. غلق مخبزين بالمنوفية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية بحضور إدارة مراقبة الأغذية بمدينة تلا وقرية زنارة، شملت المخابز والمحلات التجارية، بمشاركة إيهاب مجدي مفتش مركز تلا، أحمد النجار مفتش أغذية تلا، ورئاسة مركز ومدينة تلا متمثلة في سهام الخياط نائب رئيس المركز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 65 محضرا جنح صحية لعدد 13 مخبزا، واستهدفت الحملة مخابز مدينة تلا وقراها، وتحرير محضر غش تجاري بشأن حيازة واستخدام ملح غير صالح للاستخدام الآدمي، وغلق مخبزين للعثور على صراصير وفضلات فئران وأعقاب سجائر، ما يمثل خطر داهم على صحة المواطنين.

وأكد وفيق حسن رئيس المركز والمدينة، باستمرار متابعة الأسواق والمحلات والمخابز على مدار اليوم، كما يتم تشديد الإجراءات الصارمة للمخابز والتجار الذين تتواجد عندهم مخالفات أو جرائم تتعلق بالغش التجاري.