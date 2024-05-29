مهرجان نوادي المسرح .. "الخروج عن النص" و"الجريمة والعقاب" الليلة في السامر

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم العرض المسرحي "الخروج عن النص" لفرقة الزقازيق المسرحية، تأليف أحمد نبيل، وإخراج ماركو فؤاد، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الحالي.

الخروج عن المألوف

تدور الأحداث في القرن الثاني عشر حول قصة ممثلين شابين بمسرح الكنيسة يقرران الخروج عن المألوف بتقديم عروضهما في الشارع، على اعتبار أن أصل الفن من الجماهير وللجماهير.



"الجريمة والعقاب"



أما العرض المسرحي الثاني لفرقة الإسماعيلية المسرحية ويحمل عنوان "الجريمة والعقاب"، عن نص الروائي الروسي فيودور دوستويفيسكي، ترجمة د. طارق عمار، وإخراج أحمد يوسف، ويقام في الساعة الثامنة مساءً.

وتدور أحداثه حول جريمة قتل بدافع الانتقام، وبمرور الوقت يُكتشف أن هذه الجريمة لم تكن الوحيدة، بل هناك المزيد من الجرائم ولا يُلتفت إليها في المجتمع على اعتبار أنها ليست جرائم في الأساس كالفقر، والجوع وغيرها.

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقررا.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض بمشاركة نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

"الصحافة الأدبية ودورها في التنوير".. لقاء بنادي أدب أبو قرقاص بالمنيا

من ناحية أخرى، نظم نادي أدب قصر ثقافة أبو قرقاص لقاء بعنوان "الصحافة الأدبية ودورها في حركة التنوير"، بنقابة المعلمين بمحافظة المنيا، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

استضاف اللقاء الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، وشارك به حامد خيري رئيس مجلس مدينة أبو قرقاص، والشاعر ناصر عاشور رئيس نادي الأدب المركزي، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ورحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

استهلت الفعاليات بحديث الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادي أدب أبو قرقاص، عن السيرة الذاتية للكاتب محسن عبد العزيز ابن محافظة المنيا، وبداية عملة الصحفي بجريدة الأهرام، وأهم مؤلفاته ومنها كتاب "ليل الخلافة العثمانية الطويل.. سيرة القتل المنسية"، "عبد الناصر والسادات.. عواصف الحرب والسلام"، و"رجال حول الوطن"، بالإضافة إلى الروايات والمجموعات القصصية.

وأشار "أبو النجا" أن هذا اللقاء يعد بمثابة فرصة للتعريف بتلك القامة الصحفية التي قدمت ومازالت تقدم الكثير من العطاءات للصحافة المصرية.

من ناحيته تناول حامد خيري دور "عبد العزيز" في إثراء المكتبة العربية بكتبه المتنوعة في المجالات السياسة والأدبية والتاريخية، مشيدا بدور الصحافة في نشر الوعي والارتقاء بالفكر.

ووجه الشاعر ناصر عاشور دعوة للشباب خلال اللقاء لحضور مثل هذه الفعاليات الثرية التي تقدمها أندية الأدب، مقدما التهنئة للفائزين بمسابقة النشر الإقليمي.

وخلال حديثه تناول الكاتب محسن عبد العزيز، مفهوم الصحافة الأدبية مشيرا أنها بمثابة المنصة الرئيسية لنشر الوعي الثقافي وتعزيز قيم المواطنة والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب، كما تحدث عن الدور الريادي لمصر في نقل التراث ونشر العلم والثقافة عبر الأجيال.

وقدم نبذة عن تاريخ عمله الصحفي وتغطياته لأهم الأحداث السياسية بالدول العربية، بجانب عقده لندوات عدة داخل مصر وخارجها. واختتم حديثه بتوجيه الشكر لهيئة قصور الثقافة لدعمها المستمر للحركة الأدبية والمبدعين في المجالات كافة.

من جهته أكد ضياء مكاوي رئيس الإقليم أن الثقافة هي نبض وشريان الفكر المستنير لما لها من دور كبير في التوعية المجتمعية، مشيدا بدور الكاتب محسن عبد العزيز في هذا الصدد ومثنيا على نشاط نادي الأدب، واختتم حديثه بتقديم التهنئة للفائزين بمسابقة النشر الإقليمي لهذا العام.

وتوجهت رحاب توفيق مدير عام الفرع بالشكر لنادي الأدب لتنظيم مثل هذه اللقاءات الثرية بالتعاون مع نادي الأدب المركزي لدعم الحركة الثقافية في المحافظة.

واختتم اللقاء بتكريم "عبد العزيز" بإهدائه درع هيئة قصور الثقافة، وأعقب ذلك إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية ذات الطابع الوطني والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية لعدد من مواهب الأدبية الشابة.