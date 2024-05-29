علاج 1642 مريض بقرية المركزية في برج العرب غرب الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية المركزية ببرج العرب بالوحدة الصحية المركزية لطب الاسره بمنطقة برج العرب بالاسكندرية، والتي تبعد 21 كم عن مستشفي برج العرب المركزي.



وأكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ضمت 10 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - انف واذن - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسره - جلدية - رمد)، وشارك فيها 60 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1642 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 17 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

إجراء 228 تحليلا

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 228 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و123 تحليلاً بمعمل الطفيليات و9 اشعة سينية علاوة على فحص 197 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 576 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وفي سياق آخرعقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، يوم الإثنين الماضي، اجتماعاً موسعاً مع مديري عموم الطب العلاجي والطب الوقائي ومديري المستشفيات؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تهدف لرفع مستوى الخدمات بالمستشفيات وتحسين الجودة والتسهيل على المواطنين لتلقي الخدمات المختلفة و كذلك العمل كفريق واحد من أجل تكامل الخدمات، مؤكدًا ضرورة ادخال خدمات جديدة بالمستشفيات لتلبية كافة احتياجات المواطنين وتحقيق نسب أعلى من رضاء المنتفعين.

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