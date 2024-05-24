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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نادي جامعة حلوان يفتتح أكاديمية لكرة السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن نادي جامعة حلوان، عن موافقة مجلس الادارة برئاسة  الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، عن افتتاح أكاديمية نادي جامعة حلوان لكرة السلة من أجل الإعداد لفرق قطاع الناشئين والفريق الأول بالنادي.

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وأوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن مواعيد الأكاديمية ستكون يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024.

كما ستقبل الأكاديمية جميع الأعمار من سن 4 سنوات وحتى 20 سنة، وذلك بهدف إعداد لاعبين مميزين للمشاركة في قطاع الناشئين الخاص بنادي الجامعة.

أما عن رسوم الاشتراك، فقد حددت بمبلغ 200 جنيه لأبناء الأعضاء العاملين بالجامعة، و250 جنيهًا لغير الأعضاء.

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