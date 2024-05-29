صحة الإسكندرية تحتفل باستكمال برنامج التربية الإيجابية

نظمت إدارة الثقافة الصحية، تحت إشراف الدكتورة رانيا أبو الخير مدير الإدارة احتفالية بمناسبة استكمال برنامج التربية الإيجابية، الذي تم تنفيذه تحت إشراف الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكان بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم التربية السليمة وتطوير العلاقات الإيجابية بين الأطفال وأولياء الأمور والمجتمع، تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بتوجيهات الأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي.

بيئة داعمة ومحفزة

يأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار السعي لتوفير بيئة داعمة ومحفزة تسهم في نمو الأطفال على المستويات الاجتماعية والنفسية، وذلك بحضور الدكتورة نورا عسل منسق برنامج التربية الإيجابية بوزارة الصحة، والدكتور مراد ظريف مدير عام منطقة الجمرك الطبية وفضيلة الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي، والدكتورة مها حسيب مدير إدارة الثقافة الصحية سابقاً، وبمشاركة عدد من الأسر التى تلقت التوعية، ونجحت في اجتياز البرنامج، وذلك بمركز إعلام الجمرك في ضيافة الأستاذة أمانى سريح مدير مجمع الإعلام بالجمرك.

التربية الإيجابية

وأشادت الدكتورة نورا عسل، بالمجهود المبذول والمشرف فى تفعيل برنامج واحتفالية التربية الإيجابية بالإسكندرية والتى تمنح الطفل مناخاً جيداً يشعر فيه بأهميته كفرد فعال ومؤثر ومشارك فيما حوله و قد أعربت عن سعادتها بمشاركة الأسر التى تلقت التوعية، كما صرحت الدكتورة رانيا ابو الخير، لافتة إلى أن فرق الثقافة الصحية قامت بتنفيذ أكثر من 450 ندوة على مستوى الإسكندرية على مدار أشهر العمل بالبرنامج و نتج عنها حوالي 2300 مستفيد من الأسر وتقدمت بالشكر لكل فرق الثقافة الصحية على مجهودهم المثمر والبناء في تغيير حياة الأسر للأفضل.

وأشاد الدكتور مراد ظريف بتطبيق برنامج التربية الإيجابية، والذي أسهم في تعزيز الروابط بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع كما أكد على أهمية التعاون والتفاهم لبناء بيئة إيجابية و تمنياته أن يكون هذا البرنامج بداية لمرحلة جديدة من التطور والنجاح لمجتمعنا العزيز كما أوضح فضيلة الدكتور إبراهيم الجمل أهمية تكامل الخدمات بين جميع الجهات المشاركة من أجل إيصال رسالة متكاملة عن أهمية التربية الإيجابية، ودورها فى إعداد أجيال صالحة كما أكد أهمية بناء الطفل جسدياً وذهنياً ومعنوياً وضرورة تعليم القيم الحميدة كالصدق والتعاون والإبداع واحترام الكبير والعلم والعلماء مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع.

مبادئ وأهداف برنامج التربية

وتخلل الاحتفالية عدة فقرات بدأت بتقديم عرضًا تقديميًا شاملًا حول مبادئ وأهداف برنامج التربية الإيجابية، موضحًا الأساليب والممارسات التي سيتم تطبيقها لتعزيز التواصل الفعال والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع كما تم تنظيم ورشة عمل تفاعلية لأولياء الأمور تناولت كيفية تطبيق مبادئ التربية الإيجابية في المنزل، وسبل تعزيز التعاون بين البيت والمجتمع لدعم نمو الأطفال بشكل متكامل وكذلك عدد من الأنشطة التفاعلية المتنوعة للأطفال، مثل الألعاب التعليمية والقصص القصيرة، التي هدفت إلى توضيح مفاهيم الاحترام والتعاون والتفكير الإيجابي بطريقة مرحة ومبسطة وتقديم مقترحات لشغل وقت الفراغ أثناء الإجازة الصيفية للأطفال وتنمية مهاراتهم بالزراعة البسيطة والاعتناء بالنباتات مما يسهم فى شعورهم بأهمية دورهم.

واختتمت الاحتفالية بحلقة نقاش مفتوحة بين أولياء الأمور والحضور، حيث تمت مناقشة التحديات التي قد تواجه تطبيق برنامج التربية الإيجابية وسبل التغلب عليها وتلى ذلك توزيع الهدايا على الأطفال والأمهات وتوجيه الشكر للسادة القائمين على إعداد الاحتفالية المتميزة.

وأظهرت الاحتفالية مدى أهمية التربية الإيجابية، والتي أسهمت في رفع مستوى الوعي بين الحضور حول ضرورة تبني هذه المفاهيم كما لوحظ تفاعل إيجابي كبير من أولياء الأمور مع الأنشطة المقدمة، مما يدل على استعدادهم لتطبيق ما تعلموه في حياتهم اليومية كما تم التأكيد على ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات بشكل دوري لضمان تحقيق أهداف البرنامج بشكل مستدام.

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