أبو ردينة: الدعم الأمريكي لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل شجعها على عدم الاستجابة للقرارات الدولية.

وقال أبو ردينة ـ في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) اليوم الأربعاء ـ "إنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية المدعومة من واشنطن مستمرة في ارتكاب المجازر واستهداف الفلسطينيين بإبادة جماعية، موضحا أنه خلال أقل من 24 ساعة ارتكبت 3 مجازر في رفح ومحيطها".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة بعملية الإبادة وترحيل الفلسطينيين وقتلهم بشكل ممنهج، محملا الحكومة الأمريكية المسؤولية عن ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وأشار المتحدث الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت بوقف إطلاق النار وبالرغم من ذلك لم تستجب إسرائيل لهذه القرارات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لإيقاف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يعتقل 15 مواطن من الخليل وشاب من طولكرم

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو، باعتقال 16 مواطن فلسطيني بعد اقتحام بلدتهم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت كلا من: (زيدان جرادات، وفايد جرادات، ومحمد جرادات، وعبد الهادي ومحمد فخري جرادات، ومحمد عيسى جرادات، ومحمود جرادات، وامجد محمد جرادات، واحمد وخليل موسى الفروخ، وعبد القادر جبارين، ويوسف عامر جبارين، ومحمد احمد حلايقة، ولؤي محمد حميدات)، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر كايد ابو اسحاق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، شابا من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد زكريا أبو السمن، بعد مداهمة منزله في الضاحية.

كما داهم الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، وسط إطلاق للقنابل الصوتية.

واستشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، فجر وصباح اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال والمدفعية الاسرائيلية على الأحياء الغربية لمدينة رفح وشرق مدينة غزة.

كما قصف الاحتلال أيضًا مخيمي النصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع، وفقًا لـ"وفا".

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 236 من العدوان، أفاد مراسلنا بسقوط شهداء وجرحى بقصف الاحتلال استهدف شقة سكنية لعائلة شتات بالقرب من العيادة الحكومية وسط حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي استهداف مماثل لمنزل مملوك لعائلة حمدان بالمخيم الجديد في النصيرات، أصيب 3 مواطنين وجرى نقلهم الى مستشفى العودة في المخيم وسط قطاع غزة.