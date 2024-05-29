محافظ أسوان يلتقي مع ممثلى أهالى قرية غرب سهيل

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد من ممثلى أهالى قرية غرب سهيل النوبية؛ لمناقشة عدد من المطالب الجماهيرية وآليه التعامل معها وتنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقدم ممثلى أهالى قرية غرب سهيل شكرهم الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ شريان الحياة بمشروع محور وكوبرى الخزان البديل، بالإضافة إلى توجيهات بإدراج القرية فى المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة أثناء زيارته الأخيرة لها فى أسبوع الصعيد.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد مشروعات قومية كبرى وعملاقة ، ومن بينها مشروع محور بديل خزان أسوان الحر، والذى يعتبر إضافة هامة لعاصمة الإقتصاد الإفريقى، وسيساهم بشكل مباشر فى أن يكون لها براند عالمى جديد بما يتواكب مع مكانتها الحضارية والتاريخية، لافتاً إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حريصة على تنفيذ مداخل ومخارج محور وكوبرى خزان أسوان البديل لخدمة حركة النقل بقرية غرب سهيل ، وبالتالى تسهيل حركة أهالى القرية والمجموعات السياحية الوافدة إليها.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن هذا المحور التنموى سيساهم أيضاً فى ربط القرية بشرق وغرب النيل والطريق الصحراوى الغربى، فضلاً عن أنه يشهد حاليا الإنتهاء من اللمسات النهائية تمهيداً للإفتتاح الرسمى له فى منتصف العام الحالى حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 98 %، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه ، وأضاف أشرف عطية بأن قرية غرب سهيل تشهد خلال الفترة الحالية جهود عظيمة ومشروعات متنوعة فى كافة قطاعات العمل العام، ولاسيما بعد إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وهو ما يتكامل مع تنفيذ خطة للتطوير الشامل للقرية ليتم تحويلها إلى أكبر مركز ومقصد للسياحة البيئية والعلاجية والإستشفائية والسفارى، ولتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية.

ومن جانبهم أكد ممثلى أهالى قرية غرب سهيل على حرصهم الكامل لتحقيق المصلحة العامة لوطنهم ومحافظتهم لإستكمال أى مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والإيجاب للجيل الحالى والأجيال القادمة ، مشيدين بجهود محافظ أسوان وحرصه على الإستماع لمطالبهم والسعى لتلبيتها على الوجه الأكمل.