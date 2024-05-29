العربي للملكية الفكرية يشارك لجنة الأقتصاد الأخضر بمجلس الوحدة الإقتصادية

من أجل تشجيع الأفكار البناءة ..

عقد في القاهرة بالأمس الثلاثاء الاجتماع الثامن للجنة الأقتصاد الأخضر والذي ينظمه مجلس الوحدة الأقتصادية برعايه الأمين العام محمدى أحمد النى، ورئاسة الدكتور كمال الدسوقي.

وتم عقد المنتدى بمشاركه الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ، والساده المندوبين الدائمين للدول الاعضاء بالمجلس ، والخبراء بمجال الاقتصاد الاخضر .

جاء ذلك بمقر الأمانة العامة بتاريخ 28 مايو 2024م حيث تُعنى لجنة الاقتصاد الأخضر بالأعمال التحضيرية والتشاورية لآلية الاقتصاد والاستثمار الأخضر.

وتهدف اللجنة أن تكون الجسر بين المستثمرين والحكومات العربية للتنمية الاقتصادية الخضراء وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، بما يسهم في دعم المحافظة على الثروة العربية وتشجيع الأفكار البناءة التي تتماشى مع مصالح الوطن العربي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتقنية والسياسية مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأخضر.

‎وناقش الاجتماع التشكيل النهائي للجنة واعداد النظام الداخلى والهيكل التنظيمى الخاص بعمل اللجنة، بالاضافة الى خطة عمل اللجنة خلال عام 2024-2025، واقامة مؤتمر متخصص بالاقتصاد الاخضر حول التنمية المستدامة والامن الغذائي فى النصف الثانى من عام 2024.

وجاءت مشارك الاتحاد العربي للملكية الفكرية من خلال الرئيس ريم الريموني والامين العام المحامي اسامة البيطار

عقد في القاهرة بالأمس الثلاثاء الاجتماع الثامن للجنة الأقتصاد الأخضر والذي ينظمه مجلس الوحدة الأقتصادية برعايه الأمين العام محمدى أحمد النى، ورئاسة الدكتور كمال الدسوقي.