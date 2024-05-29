أهم المعلومات عن منتدى التعاون الصيني العربي في دورته الـ20

تشارك مصر في منتدى التعاون الصيني العربي بحضور الرئيس السيسي في العاصمة الصينية بكين وقادة دول الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس.

يأتي هذا في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية من أجل توطيد علاقتها مع دول الجوار، إذ يبحث المنتدى إحلال السلام بين الفلسطينين والإسرائيليين ودعم حل الدولتين.



ويستهدف المنتدى الصيني العربي في نسخته العشرين منذ إنشائه عام 2004 تعزيز الحوار والتعاون ودفع السلام والتقدم، وأيضًا تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والتعليم وغير ذلك.

جاءت فكرة تأسيس المنتدى عندما قام الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة إلى مقر جامعة الدول العربية في يوم 30 يناير عام 2004 حيث التقى عمرو موسى الأمين العام لجامعة العربية والمندوبين الدائمين للدول الأعضاءالـ22.

وقد أعلن وزير الخارجية الصيني لي تشاوشينغ وعمرو موسى تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي بإصدار "بيان مشترك بشأن تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي.

يعد تأسيس منتدى التعاون الصيني- العربي قرارًا إستراتيجيًا اتخذته الصين وجامعة الدول العربية بهدف تطوير العلاقات الصينية- العربية على المدى الطويل.

ويعد منتدى التعاون العربي- الصيني منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم المتبادل والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين.

على مدار العشرين عامًا الماضية، أسهم المنتدى في تعميق هذا التعاون في العديد من المجالات عبر تدشين آليات متنوعة ساعدت على تحقيق هذا الهدف، بحيث يُشكل التعاون العربي- الصيني في إطار المنتدى واحدا من أبرز وأنجح تجارب التعاون عبر الإقليمي

كما أصدر المنتدى خلال هذه الفترة 85 وثيقة ختامية من الأنواع المختلفة، وأصبح آداة فعالة في دفع وتعزيز علاقات الشراكة العربية الصينية.