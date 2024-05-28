دراسة دقيقة لاحتياجات المجتمع الأكاديمي والبحثي لتطوير التعليم

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة بذلت جهودا من أجل وضع استراتيجية التعليم العالي ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر العلمي السنوي الذي نظمته كلية الهندسة جامعة عين شمس تحت عنوان "يوم العلم".

ولفت وزير التعليم العالي إلى إعداد دراسة دقيقة لاحتياجات المجتمع الأكاديمي والبحثى لتطوير التعليم، ثم تشكيل لجنة للحكماء من كل مؤسسات التعليم العالى المختلفة وممثلين للمجتمع والوزارات المعنية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى عقد العديد من ورش العمل، لأجل الوصول لخطة استراتيجية قادرة على تلبية الطموحات بالنهوض بالعملية التعليمية وبمستوى المؤسسات التعليمية والبحثية وربطها بالمجتمع، وبرؤية التنمية المُستدامة للدولة ككل.

ونوه وزير التعليم العالي بمبادرة "تحالف وتنمية" لربط الجامعات مع المؤسسات الصناعية والمجتمعية لخدمة أهداف التنمية فى كل إقليم.

وزير التعليم العالي يشيد بكلية هندسة عين شمس

وألمح وزير التعليم العالي إلى الدور البارز الذى تقدمه كلية الهندسة ضمن المنظومة التعليمية في تقديم خريجين مُتميزين ومؤهلين بأعلى الجدارات في هذا المجال الحيوي، لافتًا إلى تفوق العديد من خريجي تلك الكلية العريقة في مجالات العمل على مدار الأجيال المُتعاقبة.

ونبه وزير التعليم العالي بإسهامات كلية الهندسة في خدمة المشروعات القومية على مدار تاريخها، لافتًا إلى الاعتزاز بما تُمثله الكلية من نموذج مثالي بين مؤسسات التعليم العالي يقوم على نظام احترافي في إدارته.

وذكر وزير التعليم العالي أن فترة عمادته للكلية كانت استكمالًا لهذا النظام القائم على التفكير الإبداعى ووضع رؤية مُحددة والتعامل مع المُتغيرات ومُستجداتها وتطويرها وحل المشكلات.

وقدم وزير التعليم العالي الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر وللحضور من الأساتذة الأجلاء، وسعادته بالمشاركة فى تكريم الأساتذة الرواد الدفعات من (1965 - 1968).

وأشاد وزير التعليم العالي بإسهاماتهم في خدمة التعليم الهندسي، وخدمة هذا المجال من خلال رحلة عملهم الطويلة، معربًا عن تمنياته بأن تخرج جلسات المؤتمر بنتائج مُثمرة تُساهم في تطور وتقدم العلوم الهندسية.



وحضر افتتاح المؤتمر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي والفني، وعدد من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

