الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أجواء حارة مع اضطراب الملاحة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

الطقس اليوم
الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن الطقس السائد حار نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد وذلك حتى الإثنين المقبل.

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طقس الفيوم حار نهاراً معتدل ليلاً والعظمى 31 درجة

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الاربعاء.. درجات الحرارة

اضطراب حركة الملاحة البحرية 
وأضافت الهيئة، أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطيء البحر الأحمر وسرعة الرياح ما بين 30 إلى 50 كم | ساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

غطاء سحابي 
وذكرت الهيئة، أن البلاد شهدت خلال الساعات الماضية غطاء سحابي أثر على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى عمل علي حجب أشعة الشمس نسبيًا ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس، مع فرص اليوم لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرفة من جنوب سيناء.

سمات فصل الربيع 
ويعد الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.
يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.
يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر
تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا
كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد
وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.  

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