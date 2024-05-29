التموين: إنشاء 5 صوامع جديدة لتخزين القمح بسعة 150 ألف طن

وقعت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مذكرة تفاهم لإنشاء 5 صوامع جديدة لتخزين الاقماح، بحضور وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة الدكتور محمد أبو الوفا، رئيس فريق الزراعة والمياه، ومكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية /مصر.



ووقع مذكرة التفاهم كل من اللواء شريف باسيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور وليد سلام، مدير الغذاء للمستقبل بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء صومعتين سعة كل منهما 60 ألف طن و3 صوامع سعة كل منهم 10 آلاف طن بسعة تخزين إجمالية 150 ألف طن، وذلك فى محافظات الغربية، والمنيا، وسوهاج، بالإضافه إلى صومعتين في الشرقية، وتهدف صوامع القمح إلى تعزيز مرافق التخزين والحد من الهدر فى المحصول، حيث تساعد صوامع القمح الجديدة في تنفيذ خطة مصر الوطنية لزيادة قدرات تخزين القمح في البلاد، وتقليل الفاقد وتعزيز المخزون الاستراتيجى خاصة وأن القمح يعد من أهم السلع الإستراتيجية.



ويقوم المشروع بإبرام عقد التصميم وتصنيع 5 صوامع والإشراف على مسار عملية الشراء، كما يتولى المشروع مسؤولية استلام المعدات وأعمال النقل الداخلي إلى مواقع التركيب المحددة وتخزينها من قبل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، كما تقوم الشركة المصرية القابضة بتوفير المواقع المخططة للصوامع وفحص التربة وتمديد الأساسات وأية إنشاءات لازمة والحصول على تصاريح البناء من جميع الجهات المعنية.