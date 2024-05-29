انشاء 154 باكية للباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بالقناطر الخيرية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إنشاء سوق اليوم الواحد والسوق الحضاري بمدينة القناطر الخيرية، حيث جاري إنشاء ١٥٤ باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب .

خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية..



كما أن المحافظه تسعى لتنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهراً غير حضاري، حيث وجه المحافظ خلال الجولة بإنشاء موقف سيارات لمدينة القناطر الخيرية، لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التي تنشدها الدولة لكل مواطن.

إنشاء موقف سيارات لمدينة القناطر الخيرية..



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لقطعة ( أرض الكامب) على مساحة 7 آلاف متر وذلك بعد أن وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة رفع التراكمات من الأرض، لاستغلالها في إقامة موقف لسيارات قرى مركز و مدينة القناطر الخيرية للعمل على تحقيق السيولة المرورية بالمدينة ومنع المواقف العشوائية .



يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقع بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية للاستفادة من الأراضي غير المستغلة في إقامة مشروعات نفع عام للمحافظة .حيث تم رفع تراكمات عليها بلغت 5000 م3 على مدار يومين، كما تم البدء في تخطيط الأرض هندسيا وتقسيمها إلى حارات لاستيعاب أكبر قدر من السيارات مع إنشاء حاجز خرساني بالبلدورات.



جاء ذلك بحضور كل من اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمهندس علي عودة وكيل وزارة مديرية الإسكان بالقليوبية والمهندس حسام العيلة وكيل مديرية الإسكان .