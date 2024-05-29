صور.. وكيل شباب القليوبية يتفقد مراكز شباب كفر شكر

واصل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية تنفيذ جولات المتابعه المفاجئه لمراكز الشباب على مستوى المحافظة ، حيث تفقد اليوم 4 مراكز شباب بادارة شباب كفر شكر ، بهدف متابعة انضباط العاملين وتفقد المشروعات الانشائية ومشروعات الخطة الاستثمارية والاضافية وشملت جولة المتابعة تفقد مركز التنمية الشبابية بمدينة كفر شكر ، مركز شباب ميت الدريج ، مركز شباب المنشأة الكبري ومركز شباب الصفين.

مركز التنمية الشبابية بمدينة كفر شكر..

بدأت الجولة بتفقد مركز التنمية الشبابيه بمدينة كفر شكر، حيث تابع وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبيه، الاعمال الانشائية والتي تتضمن انشاء مبنى اجتماعى من دورين وصالة أفراح ، بالاضافة الى رفع كفاءة وتطوير حمام السباحة والذى تم الانتهاء منه تنفيذه وبصدد الافتتاح خلال الفترة القادمة، وكذلك المبنى الادارى والذى تم الانتهاء منه كما تفقد الصبروط أعمال التطوير ورفع الكفاءه للملعب القانوني لكرة القدم والصالة المغطاه والملعب الخماسي والذي وصلت نسبه التنفيذ بهم الى 50% ، وبصدد استكمال التنفيذ في المرحلة القادمه.

ومن مركز التنمية الشبابية الى مركز شباب ميت الدريج ، حيث وجد المركز مفتوحا وتواجد العاملين وبعض أعضاء مجلس الادارة ، وخلال الجولة تفقد الصبروط موقع إنشاء السور حول الملعب القانونى ، والذى يتم تطويره من خلال وزارة الشباب والرياضة حيث تم اعتماد ميزانية قدرها 3 مليون جنيه لانشاء السور ، كما تفقد عملية إنشاء قاعة الافراح بالمركز والتى يتم تنفيذها بنظام الاستثمار بحق الانتفاع ، وتم الانتهاء من التنفيذ وبصدد بدء التشغيل ، وخلال تواجده بمركز شباب ميت الدريج ، وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ادارة المركز الى تطوير الواجهة الامامية بالمركز وطرح سور المركز لانشاء محلات تجارية بنظام الاستثمار بحق الانتفاع.

مبادرة "بنكمل بعض"..

أعقب ذلك متابعة مركز شباب الصفين وذلك لتفقد أعمال رفع كفاءة كشافات الاضاءة واعمدة الانارة في المركز والخاصة بالملعب الخماسي لكره القدم ضمن مبادرة "بنكمل بعض" والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وتهدف الى المشاركة المجتمعية بين مراكز الشباب من خلال نقل الادوات والامكانات الزائده عن احتياجات بعض مراكز الشباب إلى المراكز الاكثر احتياجا من خلال اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية الواجبة الاتباع في ذلك الشأن.

اختتمت الجوله بمركز شباب المنشأة الكبرى ،حيث تفقد وكيل وزاره الشباب والرياضه ، اعمال رفع كفاءه الملعب الخماسي واحلال وتجديد النجيل الصناعي والذي يتم تنفيذه من خلال وزاره الشباب والرياضة وجاء ذلك بوجود مندوب وزارة الشباب والرياضة وشركه المدن المسئولة عن التنفيذ ورئيس مجلس الاداره بالمركز علما بانه سيتم البدء في اعمال التطوير ورفع الكفاءه اعتبارا من بدايه شهر يونية القادم.

وفى وقت سابق، أشار الدكتور محمود الصبروط، أن جولات المتابعة المستمرة تأتى وفقا لتوجبهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة انتظام متابعة الهيئات الشبابية والرياضية لضمان انضباط العاملين وسير العمل على الوجه الأكمل بالاضافة المتابعة تنفيذ الأعمال والمشروعات الانشائية الوقوف على نسب التنفيذ وحل المعوقات والمشكلات لدفع معدلات الانجاز بما يحقق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.