جامعة بنها تحتفل باليوم العالمى للتمريض وتكرم المتميزين من الأطقم الطبية

أكد الدكتورناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها على أن القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة المصرية، والذي ظهرمن خلال زيادة حجم الانفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال العشر سنوات الماضية ،واطلاق العديد من المبادرات الصحية منها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي ،ومنظومة التامين الصحى الشامل مما ساهم بدوره في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين .

جاء ذلك خلال حضوره احتفالات الجامعة باليوم العالمي للتمريض وتكريم المتميزين من أطقم التمريض والاطباء وبحضور الدكتور محمد الاشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ،والدكتورة مروه راغب عميدة كلية التمريض، والدكتور عمر الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ،والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات الجامعية،والاستاذة سامية لبيب نقيب تمريض القليوبية ،وعدد من الاطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية.

واشار رئيس الجامعة الى ان الاطقم الطبية هم أصحاب رسالة وليس مهنة قدموا العديد من الشهداء خلال ازمة كورونا، مشيرا ان المستشفيات الجامعية يتردد عليها 4 الاف حالة يوميا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة تقدم لهم الرعايا الطبية فى مختلف التحصصات مما يدل على ثقة المواطنين بها ،موضحا ان المستشفى الجامعى شهدت تطورا فى كافة اقسامها باعتبارها جزء من المنظومة الصحية داخل الدولة.

كما وجه الجيزاوى الشكر لكل العاملين بالمستشفى الجامعى لما قدموه من خدمات طبية للمواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمد الأشهب ان التمريض هي مهنة سامية وإنسانية تهدف الى انقاذ البشر، موجها الشكر لقيادات الجامعة على الدعم الذى يقدموه للمستشفيات الجامعية من اجل رفع كفاءتها ،موضحا ان تكريم الاطقم الطبية هو تكريم لا نفسنا.

واضاف الدكتورعمرو الدخاخنى أن مهنة التمريض تعد من أعظم المهن الانسانية فهي ركيزة اساسية ضمن المنظومة الطبية التي تخدم الانسان مشيرا ان تضحيات الاطقم الطبية دائما مقدرة من الجميع مؤكدا على التزام الجامعة والمستشفيات الجامعية بدعمكم من اجل تقديم افضل خدمة للمرضى ،موجها الشكر لكل طبيب وممرض يصنعون البسمة علي وجوه المرضى

وفى نهاية الاحتفال كرم رئيس الجامعة ومرافقوه أسر شهداء الاطقم الطبية والمتميزين من الأطباء والتمريض بالمستشفى الجامعى.