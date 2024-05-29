لن تصدق ما يحدث للجسم عند أكل قشر المانجو.. ما علاقة السرطان؟

المانجو من الفواكه المحببة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، فإن العديد منا يتجاهل قشرها ويتخلص منه، على الرغم من امتلاكه فوائد صحية لا تقل أهمية عن المانجو.

فوائد قشر المانجو وعلاقتها بالسرطان

ووفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth"، قشور المانجو ليست فقط صالحة للأكل، بل تحمل خصائص صحية رائعة، بما في ذلك القدرة على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، حيث أثبتت دراسة علمية حديثة، أن قشور المانجو تمتلك خصائص مقاومة للسرطان، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم، وتعزز موت الخلايا السرطانية.

فوائد قشر المانجو

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك تأثيرات مضادة للاستروجين، مما يساعد في تنظيم مستويات هرمون الاستروجين ويمكن أن يكون مفيدًا في علاج سرطان الثدي.

كما وجدت الدراسة أيضًا أن قشور المانجو لا تسبب أي آثار جانبية عند استخدامها بمفردها، وقد أظهرت تأثيرات علاجية ضد أورام الثدي، وفيما يلي نستعرض أبرز فوائدها:

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي قشور المانجو على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والمركبات الفينولية والكاروتينات. هذه المركبات تعمل على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتحييد الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

خصائص مضادة للالتهابات

الالتهاب المزمن يعتبر من العوامل المساهمة في تطور السرطان. وقد أظهرت الدراسات أن المركبات الموجودة في قشور المانجو تمتلك تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، مما قد يمنع نمو الخلايا السرطانية.

المواد الكيميائية النباتية للوقاية من السرطان

تحتوي قشور المانجو على مواد كيميائية نباتية مثل المانجيفرين والكيرسيتين، والتي تمتلك خصائص مضادة للسرطان. هذه المركبات تتداخل مع نمو الخلايا السرطانية، تحفز موتها، وتمنع تكوين أوعية دموية جديدة تغذي الأورام.

دعم الجهاز المناعي

الجهاز المناعي القوي ضروري للدفاع عن الجسم ضد السرطان. قشور المانجو تحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات نشطة بيولوجيًا تعزز من وظيفة الجهاز المناعي، مما يزيد من قدرة الجسم على التعرف على الخلايا غير الطبيعية والقضاء عليها، بما في ذلك الخلايا السرطانية.

الحفاظ على صحة الأمعاء

تلعب الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة العامة، بما في ذلك تنظيم المناعة والسيطرة على الالتهابات. قشور المانجو تحتوي على ألياف بريبايوتك ومركبات مفيدة تدعم بيئة أمعاء صحية، مما يساهم بشكل غير مباشر في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

كيفية إدراج قشور المانجو في النظام الغذائي

العصائر

يمكن إضافة قطعة صغيرة من قشر المانجو، بعد غسلها جيدًا، إلى العصائر لتعزيز قيمتها الغذائية.

السلطة

تقطيع قشر المانجو إلى قطع صغيرة ورشه فوق السلطات يمكن أن يضيف نكهة منعشة وفوائد غذائية إضافية.

شاي قشر المانجو

يمكن استخدام قشور المانجو المجففة في تحضير شاي منعش وغني بمضادات الأكسدة، وذلك بنقعها في ماء ساخن.

بشكل عام، إن قشور المانجو ليست مجرد نفايات، بل هي مصدر قيم للفوائد الصحية التي يمكن أن تعزز الصحة العامة وتقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان. من المهم التفكير في كيفية إدراج هذه القشور في النظام الغذائي للاستفادة من خصائصها المدهشة.