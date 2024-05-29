اليوم.. بدء مراجعات طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

ضمن أعمال "حياة كريمة"..

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية جدول مراجعات لطلاب الثانوية العامة، تحت شعار “تقدر في 10 أيام”، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتستعرض" بوابة الوفد “ جدول مراجعات ”حياة كريمة" لطلاب الثانوية بالقليوبية، حيث تنطلق الفعاليات الأسبوع الجاري وحتى قبل الامتحانات في عدد من مدارس المحافظة.

كما أن المراجعات تنطلق اليوم الأربعاء 29 مايو، تحت شعار “تقدر في 10 أيام”، وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية..

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، أن المؤسسة ستكون مع الطلاب خطوة بخطوة، من خلال الدعم الأكاديمي والنفسي لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من المراجعات النهائية.

كما أن الهدف من المراجعات هو مساعدة طلاب الثانوية العامة على تخطي التوتر والقلق الناجم عن الامتحانات، من خلال نصائح وتوجيهات متخصصين في مجال الدعم النفسي.

المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ..

مشيرا إلى أن المراجعات النهائية تضمن كل المواد من خلال فيديوهات تعليمية والمسابقات والجوائز، بهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتيسير الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.