محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها

ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الشركات المنفذة والهيئات المشرفة علي المشروعات بجنوب سيناء.

وتابع المحافظ موقف تخصيص 10 مليون جنيه لإقامة محطات تحلية للمياه علي غرار المحطات الموجودة بوادي فيران ووادي مكتب أبورديس لجميع مدن المحافظة، وموقف إعادة تركيب واستكمال وتشغيل وصيانة محطة ابو غراقد بوادي فيران واختيار مكان آخر لإقامة محطة جديدة.

الموقف التنفيذي لإنشاء 10 آبار مياه جوفية جديدة .

تم خلال المؤتمر عرض الموقف التنفيذي لإنشاء 10 آبار مياه جوفية جديدة وموقف تخصيص مبلغ 300 ألف يورو لإنشاء 50 بحيرة جبلية بتوجيهات من وزارة الموارد المائية بوادي فيران

( الشبكة الإسلامية لتنمية مصادر المياه) بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعدة مشروعات أخرى منها إنشاء عدد 30 منزل بدوي وملعب متعدد في الخطة الاستثمارية الجديدة 2024/ 2025 بوادي مكتب بابورديس، وانشاء 15 منزل بدوي بتجمع بوادي فيران.

كما تم عرض موقف إنشاء عدد 8 حضانات بمدن المحافظة، وموقف تطوير عدد 7 حضانات أخرى براس سدر وأبو زنيمة و سانت كاترين، وانشاء ملعب متعدد ( كرة يد) بطابا بقرية النقب بتكلفة 2.4 مليون جنيه ، وعرض موقف حل مشكلة المياه بقرية النقب كحل مؤقت لحين إنشاء خزان مياه جديد كحل دائم، وانشاء مصنع الثلج وحلقة السمك بطور سيناء، وموقف تنفيذ تطوير مزرعة نويبع التابعة لمركز البحوث الزراعية، وموقف توريد القمح للموسم الحالي 2024، وموقف متابعة اية أسراب للجراد الصحراوي بالمحافظة.