رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ جنوب سيناء ورئيس وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب والوفد البرلماني رفيع المستوى وقيادات قطاعات الصحة المختلفة ومناقشات هامة حول استمرارية تعزيز وتطوير الخدمات الصحية في جنوب سيناء

رئيس هيئة الرعاية الصحية - الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي وأولها الرعاية الصحية وجهود تنمية سيناء هذه البقعة الغالية من أرض مصر تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسية تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر 2030م.

1,4 مليون خدمة طبية في المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية..

قدمنا أكثر من 1,4 مليون خدمة طبية في المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بجنوب سيناء لمنتفعي التأمين الشامل حتى الآن مع اعتماد 20 منشأة صحية بشكل كامل ومبدئي لضمان جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير والممارسات العالمية

نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي في الحصول على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH) كأول مستشفى أخضر حكومي في مصر وكذلك الحصول على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) ويؤكد: نمضي قُدمًا في الاعتمادات الدولية لمنشآتنا الصحية لتعزيز ريادة مصر عالميًا في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، 31 منشأة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمنتفعي التأمين الشامل بجنوب سيناء تشمل مجمع الفيروز الطبي والذي سيمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية مع تشغيله قريبًا بالمحافظة ومستشفى الطور الميداني و6 مستشفيات أخرى و23 مركز ووحدة طب أسرة بأفضل بنية تحتية متطورة والميكنة والتحول الرقمي للخدمات

أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية: تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء حتى الآن بنسبة أكثر من 80% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بالمحافظة وأكثر من 3,2 مليار جنيه فاتورة تكلفة المشروع بجنوب سيناء، واننا ننفذ توجيهات القيادة السياسية باستمرارية تطوير منظومة الرعاية الصحية لأهالي سيناء ومواكبتها لأحدث التطورات والمعايير العالمية ويؤكد: الرعاية الصحية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة ورضاء المواطنين هو الهدف الأسمى لهيئة الرعاية الصحية

كما نستهدف تحول جنوب سيناء لمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية تحت مظلة مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" ويؤكد: السياحة العلاجية مشروع استراتيجي لتعظيم الموارد وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يثني على الزيارات الميدانية والمستمرة للجنة الصحة بمجلس النواب للتقييم والمتابعة المستمرة لأداء منظومة التأمين الصحي الشامل ويؤكد: أهمية الزيارة لتعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية بهدف استمرارية تحسين وتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين

كما أشاد بالدور الرقابي لمجلس النواب للاطمئنان على تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين ودعمه جهود الإصلاح الصحي ويُثمِّن إشادات أعضاء لجنة الصحة خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية ويؤكد البنية التشريعية ساهمت في تطوير الرعاية الصحية في مصر

وثمِّن دعم محافظ جنوب سيناء لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض المحافظة بأعلى جودة ومتابعته الميدانية والمستمرة للاطمئنان على تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لأهالي جنوب سيناء ويؤكد: مواصلة الجهود لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر

أشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سعداء بامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وهناك تطور نوعي وملحوظ في نوعية وجودة الخدمات شاهدناها خلال زيارتنا للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في أكثر من محافظة وسنسعى دائمًا للوصول للأفضل، الرعاية الصحية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبلوغ الدولة أهدافها التنموية في القطاعات الأخرى ويؤكد: هدفنا دائمًا هو الاطمئنان على ضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين والتأكد من رضائهم عن الخدمة والاطمئنان على جودتها

كما اشاد محافظ جنوب سيناء بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة ومطابقتها للمعايير والممارسات العالمية ويؤكد: الهيئة ساهمت في ضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لأهالي جنوب سيناء والوافدين للسياحة العلاجية

واضاف اننا قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء والمواطن السيناوي أصبح يشعر بتحسن ملحوظ في نوعية وجودة الخدمات الصحية ودائمًا في تطور مستمر

وذكر احد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب ما شهدناه خلال زيارتنا للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في جنوب سيناء شيء يدعو للفخر وما نتمناه استمرار المنظومة بهذا المستوى والتميز والاحترافية ونؤكد دعمنا الكامل للهيئات الصحية ومؤسسات الدولة المختلفة نحو الإصلاح الصحي وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030